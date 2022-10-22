«Питанием довольны, говорят, что вкусно». Глава Якутии встретился с мобилизованными якутянами в Приморском крае

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев приехал в воинскую часть Приморского края, где встретился с якутянами, призванными в рамках частичной мобилизации. В том числе он проверил, как питаются и проживают бойцы.

– После нашей встречи бойцы отправились на ужин. В столовой кормят три раза в день. Меню разнообразное, всегда есть овощи, фрукты, свежее мясо. Поговорил с ребятами, питанием довольны, говорят, что вкусно, – отметил Айсен Николаев.

Николаев посетил казарму, она, кстати, была недавно отремонтирована. Как и положен, бойцы спят в общей комнате, для хранения разрешенных уставом личных вещей у каждого солдата есть тумбочки.

В воинской части есть свой лазарет, тренажерный зал и стадион, где проходят тренировки. Хорошие душевые, есть стиральные машины, гладильная. По выходным – банные дни. На территории части есть и молебен, куда ходят верующие.

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