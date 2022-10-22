В Якутии выявлено 85 новых случаев COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 22 октября в республике выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске – 26 случаев. А еще в 23 районах от семи до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 445 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 614 286 тестов.

За последние сутки госпитализировано девять, а выздоровело 59 человек.

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