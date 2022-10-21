В следующем году в Якутии модернизируют 66 школ

Фото: правительство Якутии

В Якутии в 2023 году запланировано обновление 66 школ. На это в следующем году из федерального бюджета поступит 356 миллионов рублей – это третья часть общего пакета на 2,8 миллиарда рублей, выделенного на модернизацию школ республики.

На деньги федеральной программы, по которой они были выделены, Якутия должна обновить 58 школ. 38 из них уже отремонтированы, еще 20 будут готовы в следующем году.

Всего в 2023 году пройдет модернизация школ в 26 муниципальных образованиях и городских округах. Власти уже дали указание подготовить по каждой школе дорожную карту работ.

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