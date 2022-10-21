В Якутске снова ловят безнадзорных лошадей

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска сообщили, что отловили новых лошадей на территории города. Трех животных поймали три дня назад, еще двух лошадей поймали вчера. Их хозяева пока не объявились, так что лошадей перегнали в пункт передержки в селе Хатассы.

В мэрии напомнили, как на прошлой неделе в городе выловили табун из 23 лошадей. Владелец забрал их почти сразу, но ему пришлось выплатить 145 тысяч рублей за содержание животных – по прейскуранту, плата сейчас составляет 290 рублей в час за одну голову в зимнее время.

«Эти меры были приняты у нас в городе для повышения ответственности владельцев лошадей, в ответ на многочисленные жалобы горожан. Выпас лошадей в городе запрещен, лошади не должны питаться из мусорных баков. Безнадзорные лошади могут быть опасны для людей. Кроме того, сами лошади могут пострадать от машин и других травм в условиях города, при этом владельцы могут понести гораздо большие финансовые убытки», – отметил замглавы Якутска Владимир Аржаков.

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