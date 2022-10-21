В Якутии открыли ветеринарно-испытательную лабораторию

Фото: правительство Якутии

В Якутии сегодня торжественно открыли новое здание ветеринарно-испытательной лаборатории. Она находится в селе Амга, и уходила на реконструкцию. После обновления площадь лаборатории увеличилась на 130 «квадратов».

«В новой ветлаборатории удобно размещены 5 отделов: бактериологии, серологии, химико-токсикологический, паразитологический и ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животноводства. В старом здании ветлаборатории принято решение разместить Амгинский ветеринарный участок», – отметили в правительстве.

Отметим, что лаборатория принадлежит Управлению ветеринарии района. Реконструкцию здания проводили за счет внебюджетных средств ветуправления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.