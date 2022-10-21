Редкий лебедь-шипун, не улетевший в теплые края, умер в Якутии

Лебедь в пруду села Лекечен Вилюйского района. Скриншот видео

Жители села Лекечен Вилюйского района удивились тому, что одинокий белый лебедь жил в местном пруду. Правда, в морозном краю птица не выжила больше недели, сообщает ЯСИА.

Глядя на необычного соседа, местные жители гадали, почему же пернатый не улетает в теплые края.

Специалисты узнали в птице лебедя-шипуна. Отмечается, что шипуны широко странствуют в Западной Сибири, иногда лето проводят далеко на Севере, могут достигать и зоны Арктики, но для Якутии это крайне редкий вид.

21 октября стало известно о смерти птицы. Возможные причины его гибели назвал научный сотрудник отдела природы якутского Музея им. Ем. Ярославского Владимир Бочкарев

«Возможно, местные жители кормили лебедя хлебом. Это для птиц смертельно. А также его перевозили в багажнике автомобиля, ослабленный лебедь мог умереть и от переохлаждения», — сказал он.

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