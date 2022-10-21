Прогноз погоды в Якутске на субботу, 22 октября

Фото: телеграм-канал «Фотографии Якутска»

Днем 22 октября в Якутске температура воздуха составит минус 1 градус, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный 3-8 м/с. Ночью -4-6°, днем -1-3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали минус 2 градуса, южный ветер 1 м/с.

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