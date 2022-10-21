В Якутии перевыполнили план по завозу грузов в навигацию

Фото: sakha.gov.ru

В Якутию завезли весь объем грузов в период навигации — план перевыполнен на 14 тысяч тонн, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Всего плану должны были завезти 1,27 миллиона тонн жизнеобеспечивающих грузов. А отгрузили водным транспортов в регион более 1,29 миллиона тонн — это 101,1% от плана. До районов республики доставили свыше 1,27 миллиона тонн (100%).

В данное время перевозят последние грузы. Суда возвращаются в места планового зимнего отстоя.

Арктическая навигация также завершена. На контроле остается перевозка угля по реке Лене для нужд ГУП ЖКХ и Теплоэнергосервиса.

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