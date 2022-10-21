В Нерюнгри Якутии при столкновении двух машин пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Якутии

В четверг, 20 октября, в городе Нерюнгри при столкновении двух автомобилей пострадали мужчина и семилетний ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.

ДТП произошло около 16 часов дня на улице Карла Маркса. 45-летняя женщина на Suzuki Grand Vitara выезжала на дорогу с прилегающей территории и не уступила Toyota Aqua Hybrid, которая ехала по улице. В результате произошло столкновение.

Фото: УГИБДД по Якутии

В аварии пострадали пассажиры Toyota. 32-летний мужчина, сидевший справа на заднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У мальчика, сидевшего сзади слева, ушиб мягких тканей головы. Обоим назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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