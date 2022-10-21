Сотрудники Минтруда Якутии поедут в воинские части для ускорения выплат семьям мобилизованных

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Работники Министерства труда и социального развития Якутии будут откомандированы в воинские части для сбора данных, которые ускорят выплаты семьям мобилизованных.

Об этом в ходе брифинга 21 октября сообщила вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина.

Сейчас семьи мобилизованных военнослужащих Якутии одними из первых в стране начали получать единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей. Однако выяснилось, что выплата некоторым семьям задерживается из-за бюрократических препон.

По словам Балабкиной, часть из подавших заявление получили ответ с просьбой проявить терпение и дождаться подтверждения того, что мобилизованный находится и прикреплён к той или иной воинской части.

– Для ускорения этой процедуры принято решение о командировании сотрудников Министерства труда и социального развития республики непосредственно в воинские части, чтобы прямо на местах оперативно получать списки о мобилизованных из Якутии и обработать их, чтобы отправить семьям единовременную выплату, которая определена указом главы Якутии Айсена Николаева, – сказала Ольга Балабкина.

Она озвучила, что за последние сутки на «горячую линию» по номеру 122 поступило 890 вопросов, касающихся выплат семьям и другим вопросам.

Также вице-премьер объяснила, каким образом родители мобилизованных могут получить право на санаторно-курортное лечение.

– Помощь оказывается в виде возмещения стоимости путёвки в размере, не превышающем 60 тысяч рублей, либо путём оплаты аванса в размере 48 тысяч рублей с последующей компенсацией до 60-ти тысяч рублей. Для санаторно-курортного лечения потребуется направление медицинских организаций, – пояснила Ольга Балабкина.

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