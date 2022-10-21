К 2025 году в Якутии обещают подключить к ВОЛС труднодоступные районы

Фото: соцсети

В Якутии начинается реализация проекта «Синергия Арктики», в рамках которого планируется обеспечить широкополосным доступом в интернет и сотовой связью четвёртого поколения 52 арктических и 34 труднодоступных населённых пункта республики.

В начале октября глава Якутии Айсен Николаев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по строительству сети широкополосного доступа в интернет.

Проект предусматривает обеспечение доступа к высокоскоростному интернету 52 арктических и 34 труднодоступных населённых пункта, где проживают более 72 тысяч жителей. Протяженность ВОЛС составит 7000 км, подключат 24 024 домохозяйств, и общая пропускная скорость выйдет в 392 Гбит/с.

Строительство пройдет в три этапа. I этап – с декабря 2022 по 2023 гг., II этап – в 2024 году, III этап – завершающий в 2025 году. Отмечается, что это снизит стоимость интернет-услуг почти в 100 раз.

На сегодня в Якутии построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населённых пункта, в которых проживают 91,2% населения республики, и около 831 тысяч человек имеют доступ к сотовой связи 3G/4G.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На севере Якутии с 2023 года начнут прокладку скоростного интернета (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.