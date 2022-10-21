Евгений Григорьев встретился со сборной Якутии по вольной борьбе

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

20 октября мэр Якутска Евгений Григорьев встретился со членами республиканской сборной в зале борьбы ЦСП «Триумф», сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча прошла в рамках грядущего международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина.

– У якутян вольная борьба – спорт номер один, в становление которого особый вклад внес Дмитрий Петрович Коркин. На вас возложена двойная ответственность, потому что соревнования пройдут в родных стенах, – отметил Григорьев. Он вручил спортсменам и тренерскому штабу спортивную экипировку.

Напомним, турнир пройдет в Якутске с 28 по 29 октября. В нем примут участие спортсмены из более чем десяти зарубежных стран. Также в турнире примут участие первые номера сборной команды России.

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