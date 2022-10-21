Суд обязал «Якутскэнерго» увеличить мощность резервных электростанций в Нюрбинском районе

Фото: «Якутскэнерго»

Мощности Нюрбинской дизельной электростанции недостаточно, чтобы обеспечить потребности местных жителей и предприятий, сообщает прокуратура района.

Этот объект с установленной мощностью 9 мегаватт (МВт) подключается к работе во время аварийного отключения электроэнергии. Проверка надзорного органа пришла к выводу, что эта электростанция не в состоянии полностью удовлетворить спрос на электроэнергию всего района.

Прокуратура внесла в ПАО «Якутскэнерго» представление об устранении нарушения прав жителей Нюрбинского района. Позже районный прокурор подал судебный иск, по которому предприятие обяжут обеспечить бесперебойную и надежную подачу электроэнергии нюрбинцам, увеличив мощности резервных электростанций.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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