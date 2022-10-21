Подозреваемого в серии краж с дач задержали в Якутске

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У жительницы Якутска из дачного домика кто-то украл запчасти бытовой техники, она обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В ходе расследования выснилось, что к краже причастен 48-летний уроженец Таджикистана. Также полицейские установили, что мужчина мог обокрасть еще три дачи. Он находил дома, хозяева которых долго отсутствовали, а потом приходил вечером и взламывал замок или заходил через окно.

Вора интересовали запчасти бытовой техники, которые он потом сбывал третьим лицам.

На мужчину возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания.

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