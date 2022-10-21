В мэрии Якутска утвердили цены на содержание безнадзорных лошадей на штрафстоянке

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Утвержден прейскурант цен на содержание безнадзорных сельскохозяйственных животных на штрафстоянке, сообщает телеграм-канал мэрии Якутска.

Стоимость содержания одного животного в зимнее время с 11 октября по 14 мая составляет 290 руб/час (в сутки – 6960 рублей). В летнее время с 15 мая по 10 октября – 242 руб/час (5808 рублей в сутки).

Заявки по животным на самовыгуле принимают по телефону ЕДДС 44-45-64.

Отмечается, что если в течение шести месяцев с момента заявления их владелец не будет установлен или никто не заявит о своем праве на них, то животные переходят в собственность города в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящее время на штрафстоянке содержится пять безнадзорных лошадей, отогнанных с территории города.

Напомним, ранее в Сети завирусились несколько видеороликов, где целый табун лошадей бежит по реконструируемой части проспекта Ленина. Причем лошадей довольно много, не менее двух десятков, есть и жеребята. За ними едет сотрудник мэрии.

Этот табун был перегнан на штрафстоянку для безнадзорных лошадей, которая открылась с июня этого года. Владелец табуна лошадей, которых отловили и перегнали по проспекту Ленина, был оперативно установлен. Он оплатил стоимость услуг по перегону и содержанию животных в сумме 145 тысяч рублей.

Штрафстоянка находится в пригороде Якутске – селе Хатассы, за состоянием пойманных животных следит Хатасская школа по агротехнологическому направлению, пока хозяева не заберут их.

Владельцы, прежде чем забрать свое животное, должны возместить расходы за транспортировку и содержание.

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