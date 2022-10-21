В Якутии за сутки выявили 86 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 21 октября в Якутии за минувшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске зарегистрировали 27 больных ковидом. В Олекминском районе — восемь, в Хангаласском — семь, в Алданском, Нюрбинском — по четыре, в Абыйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Сунтарском — по три, в Аллаиховском, Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Усть-Янском — по два, в Амгинском, Горном, Ленском, Намском, Таттинском, Томпонском — по одному.

За сутки лаборатории республики провели 1558 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 612 841 тест.

За сутки выздоровели 75 человек, госпитализированы шесть.

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