В Якутии завершили восстановление объектов Верхоянского района после паводка

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев отчитался об окончании восстановительных работ в Верхоянском и Кобяйском районах, которые летом серьезно пострадали от паводка.

Рабочие восстановили все социальные и жизнеобеспечивающие объекты, а также дороги. В связи с этим Николаев распорядился снять режим ЧС регионального характера.

«Сейчас необходимо готовиться к сезону следующего года. По итогам совещания дал ряд поручений, в том числе: во всех населенных пунктах обустроить минерализованные полосы, своевременно подготовить и внести проект Комплексного плана обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год, в полном объёме предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете республики», – добавил Николаев.

Глава также отметил, что в этом году регион гораздо легче прошел пожароопасный сезон. Количество лесных пожаров стало минимальным с 2017 года, а особенно хорошие результаты показали Абыйский, Анабарский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Горный и Ленский районы. Николаев пообещал наградить эти районы гусеничными тракторами.

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