В Якутии усилят меры антитеррористической безопасности

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии усилят меры безопасности в общественных местах и на объектах критической инфраструктуры. Подобные меры сейчас принимаются во всех регионах России, и связаны с эскалацией ситуации на Украине.

Для организации работы по усилению антитеррористической безопасности, правительство республики создало специальный штаб. Его возглавил лично Айсен Николаев: штаб будет анализировать возможные угрозы и готовить ответные меры.

Отметим, что Владимир Путин накануне распорядился ввести в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области военное положение. В ряде приграничных регионов был введен режим повышенной готовности, в остальных регионах РФ, включая Якутию – базовой готовности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.