Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 21 октября

Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 21 октября в Якутске температура воздуха составит до минус 2 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой, днем умеренный снег, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью -8-10°, днем -2-4°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали минус 3 градуса, западный ветер 4 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.