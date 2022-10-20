Врач из Якутска пыталась продать холодильник и потеряла 600 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Якутске жертвой мошенников стала 54-летний врач: она хотела продать старый холодильник, но лишилась около 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Женщина написала объявление в мобильном приложении о продаже бытовой техники. Ей позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что его фирма занимается скупкой б/у холодильников с рук для арендуемых квартир. И якутянка ему поверила.

Она послушно продиктовала ему номер своей банковской карты и коды подтверждения из поступившего ей смс-сообщения.

Через какое-то время она зашла в свой мобильный банк, чтобы проверить баланс, и поняла, что мошенники списали с ее счета порядка 600 тысяч рублей.

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