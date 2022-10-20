В Вилюйском районе Якутии в ДТП погиб один человек и трое пострадали

Фото: УГИБДД по Якутии

19 октября около 15 часов дня на 474 километре ФАД «Вилюй» произошло ДТП с погибшим и пострадавшими, сообщает УГИБДД по Якутии.

Предварительно установлено, что 30-летняя водитель на «Тойота Аллион» не справилась с управлением и выехала на полосу для встречного движения. Там ее автомашина столкнулась с «Ниссан Террано» под управлением 64-летнего водителя.

Фото: УГИБДД по Якутии

В результате погиб 44-летний пассажир с автомашины «Тойота Аллион», находившийся на переднем сиденье и не пристегнутый ремнем. Он умер в больнице на следующий день.

Еще три человека были госпитализированы с травмами разной тяжести.

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