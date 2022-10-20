В 2022 году в Якутии введут в эксплуатацию 13 новых школ

Фото: пресс-служба правительства Якутии

В этом году в Якутии введут в эксплуатацию 13 школ, в которых смогут учиться более 4000 детей, сообщил первый вице-премьер правительства Кирилл Бычков.

В числе учебных заведений, которые возведут уже в этом году, и самая большая школа республики на 990 мест для микрорайона «Прометей» Якутска и Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Также в столице Якутии откроются пристрои к школам № 5 и № 12 в селе Пригородное. Выкуплено здание «Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации имени Кузьмы Гаврилова», где размещена школа №1 города Якутска.

Новые школы-сады появятся в сёлах Туора-Кюель Чурапчинского улуса, Чаппанда Нюрбинского района. Новые современные школы откроются в сёлах Борогонцы Усть-Алданского и Бердигестях Горного улусов.

«В сёлах Тамалакан Верхневилюйского улуса и селе Кыстатыам Жиганского национального эвенкийского района объекты уже действуют. А также работают школы в селе Крестях Сунтарского улуса и школа на 220 учащихся с интернатом в селе Крест-Кытыл Намского улуса, двери которых уже распахнулись для школьников этой весной», - рассказал Кирилл Бычков.

Также строятся 6 детских садов на 260 мест. Они откроются в сёлах Харбала Верхневилюйского, Кюбеингде (Югюлятский наслег) Вилюйского улуса, Мар Нюрбинского района и в селе Налимск Среднеколымского района.

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