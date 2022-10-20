В Якутии ЗАГСы регистрируют браки мобилизованных круглосуточно

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Для регистрации браков якутян, призванных в рамках частичной мобилизации, ЗАГСы будут работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Чтобы взять в жены свою избранницу в день обращения в ЗАГС, мобилизованным достаточно иметь повестку и паспорта.

Всего с 21 сентября в Якутии зарегистрировали 421 брак, в том числе в Якутске – 195.

«Как правило, многие спешат явиться в распределительный пункт, поэтому в целях защиты интересов семей и отцов работники ЗАГС принимают мобилизованных в удобное для них время. Специалисты дежурят круглосуточно», – отметила заместитель руководителя отдела ЗАГС по Якутску Ирина Андреева.

Роспись новобрачных проводится и на территории сборного пункта в поселке Кангалассы. Здесь уже несколько раз официально узаконивали свои отношения в полночь, прямо перед вылетом мобилизованных в Хабаровск.

По словам руководителя Управления ЗАГС Якутии Тамары Кривошапкиной, чаще всего возможностью ускоренной регистрации брака пользуются пары, которые проживали совместно, имеют общих детей. Таким образом люди стремятся защитить свои семьи юридически и финансово, получив те льготы и гарантии, которые положены семьям мобилизованных и добровольцев.

Она отметила, что увеличилось количество заявлений на установление отцовства в отношении ранее рожденных детей.

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