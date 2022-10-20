«Водоканал» объяснил, почему на одной из улиц Якутска «выросли» колодцы и люки

Фото: ОНФ в Якутии

Грязевое месиво с торчащими посреди проезжей части колодцами и люками, вот во что превратилась некогда асфальтированная улица Строда. Чтобы помочь местным жителям, активисты ОНФ в Якутии выехали на местность вместе с представителями «Водоканала» и мэрии Якутска.

В 2012 году по улице Строда строились новые дома, тогда же проезжая часть была заасфальтирована. Два года назад «Водоканал» объявил конкурс на замену труб под дорогой, но после ремонта асфальт обратно не уложили. Из-за этого осенью и весной улица превращается в грязевое месиво, по которому не только ходить пешком нелегко, но и проезжать на автомобиле стало затруднительно. К слову, в здании Ленина, 58 располагается библиотека для слабовидящих.

Все это время жильцы близстоящего дома №11 по улице Чкалова пытались понять, кто же должен привести в порядок их дорогу. Ситуацию осложняют также колодцы и люки, которые возвышаются над поверхностью практически на полметра.

По словам подрядчика и специалистов ресурсной организации, при замене труб учитывался тот факт, что в 2025-2026 годах на улице Строда запланирована реконструкция и по просьбе мэрии Якутска они подняли высотные отметки:

— Участок в целом в районе Залога сложный, плохие грунты. По проекту колодцы должны были находиться под землей, но из-за грунтов мы оставили их над поверхностью, так как внизу в них стекалась вся грязь и песок, и постоянно происходили бы засоры. В ближайшее время мы найдем решение, как их «спустить». Что касается восстановления асфальтного покрытия, то оно не было включено в смету по замене труб, подрядчик свои работы сдал в полном объеме, — сообщили представители АО «Водоканал».

Предприятие планирует самостоятельно изыскать средства для восстановления асфальта на участке от проспекта Ленина до границ дома Чкалова, 11,

Два года назад улица Строда превратилась грязевое месиво после замены труб. Фото: ОНФ в Якутии

По всем правилам и нормативам люки и колодцы не должны торчать посередине проезжей части, добавил активист ОНФ в Якутии Олег Маклашов

— Также по всем проводимым работам в части замены инженерных сетей должен работать контролирующий орган, который обязан следить за восстановлением дорожного покрытия. Как бы то ни было с грунтами, погодой, настроением подрядчиков, люди не должны страдать из-за торчащих люков и колодцев, повреждая свое имущество или, не дай бог, здоровье. Якутское отделение ОНФ будет следить за ходом работ на улице Строда, — подытожил он.

Очень часто торчащие люки и колодцы становятся причиной повреждения автомобилей. ОНФ в Якутии советует при возникновении подобной ситуации придерживаться регламента, по которому можно возместить понесенный ущерб: «В первую очередь, нужно обратиться в ГИБДД для фиксации произошедшего. Затем определить ответчика, у кого на балансе данный участок. После определения направить претензионное письмо, заказать оценку ущерба и в случае отсутствия мирового решения вопроса обратиться в суд».

Справка «КП»:

Якутское отделение Общественного народного фронта ведет прием жалоб от граждан по электронной почте: onf_ykt@mail.ru , адрес: контактный телефон: 8 (4112) 40-22-89.

Адрес ОНФ в Якутии: г. Якутск, ул. Курашова, 24, каб. 502.

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