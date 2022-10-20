В Якутии с родителей ребенка, столкнувшего с высоты товарища, взыскали 1,2 миллиона рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале декабря 2021 года в городе Мирном между двумя школьниками произошел конфликт, и один столкнул другого с высоты. Обоим тогда было всего девять лет.

Упавший с высоты ребенок получил тяжкий вред здоровью. Однако уголовное дело не было возбуждено ввиду малолетнего возраста обидчика.

Прокуратура города подала иск о взыскании с родителей столкнувшего ребенка компенсации морального вреда пострадавшему. Суд его удовлетворил.

Размер компенсации составил 1,2 миллиона рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

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