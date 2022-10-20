В Якутске открыли движение по улице Октябрьская со стороны проспекта Ленина

Фото: KP.RU

С утра автолюбители Якутска были приятно удивлены тому, что можно свободно проехать по улице Октябрьская со стороны проспекта Ленина. Открытие движения на этом участке подтвердил глава города Евгений Григорьев.

«На проспекте Ленина по временной схеме открыли сквозной проезд по улице Октябрьская», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее этот участок был закрыт в рамках капитального ремонта главной улицы Якутска

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