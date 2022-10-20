В Алданском районе 55-летняя женщина не менее 8 раз ударила ножом родственника

Во время ссоры жительница Алданского района ударила родственника ножом не менее 8 раз в область грудной клетки, головы, верхних конечностей Фото: из соцсетей

Один из ноябрьских вечеров 2020 года чуть не стал последним для жителя Алданского района. Во время ссоры его пьяная 55-летняя родственница внезапно схватилась за нож, сообщает прокуратура Якутии.

Женщина ударила мужчину ножом не менее 8 раз в область грудной клетки, головы, верхних конечностей. Потерпевший активно сопротивлялся и, несмотря на полученные ранения, сумел сбежать. Это явно спасло ему жизни, как установлено в суде, злоумышленница помышляла убить его.

Суд признал ее виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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