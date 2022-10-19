В Якутии открыли выставку о героях СВО

Фото: правительство Якутии

В Якутии открылась выставка, посвященная солдатам и добровольцам, уехавшим на Донбасс. Первыми ее посетили родные якутян, участвовавших в СВО.

Экспозиция открылась в Историческом парке «Россия – Моя история». Она доступна всем желающим с 19 октября.

Отметим, что сегодня историческому парку «Россия – Моя история» в Якутске исполнилось 5 лет. Он вошел в число первых, где в этом году по федеральному гранту обновят оборудование на сумму 70 миллионов рублей.

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