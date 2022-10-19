В Якутии наградили паралимпийцев и призеров спартакиады

Фото: Минспорта Якутии

В Якутии наградили спортсменов, победивших в международных Летних играх паралимпийцев и I Всероссийской спартакиаде. Их тренерам также вручили грамоты и госнаграды, а также благодарственные письма главы Якутии.

На I Всероссийской спартакиаде спортсмены из Якутии завоевали одну золотую, три серебряных и пять бронзовых медалей. Всего они состязались в восьми дисциплинах.

На международных Летних играх паралимпийцев сборная команда Якутии завоевала сразу 14 медалей. Из них семь золотых, две серебряных и шесть бронзовых.

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