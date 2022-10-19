В Якутии начали строительство первого образовательного комплекса «Точка будущего»

Фото: правительство Якутии

Правительство Якутии сообщило о начале строительства первого в республике образовательного комплекса «Точка будущего». Он разместится в поселке Жатай – детей будут бесплатно обучать, и развивать их творческий и профессиональный потенциал.

«Проект в Жатае включает в себя детский сад, здание школы с административным корпусом, корпус дошкольного образования на 200 мест. Построят школьные корпуса для 1-6-х классов на 360 мест и 7-11-х классов на 480 мест, корпус дополнительного образования. Также предусмотрены спортивно-оздоровительный корпус, 15 домов для 30-ти приемных семей, 50-квартирный кампус для проживания учителей», – сообщили в правительстве.

В комплексе планируют установить современное оборудование и мебель, создать лаборатории и спортивную инфраструктуру. Оплачиваться проект будет на частные средства благотворительного фонда «Новый дом».

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