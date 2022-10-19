В Якутске презентовали медали турнира памяти Дмитрия Коркина

Фото: sportyakutia

В Якутске показали медали, которыми будут награждать победителей международного турнира по вольной борьбе. Мероприятие посвящено памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Коркина – как раз он и изображен на медалях.

Вместе с тренером на наградах выгравировали троих его подопечных-олимпийцев: Романа Дмитриева, Павла Пинигина и Александра Иванова. Также на медалях разместили логотипы 100-летия ЯАССР и международной федерации спортивной борьбы.

«Эскиз медалей разработан ещё в прошлом году. Посвятили медали триумфу наших именитых спортсменов на Олимпийских играх в Монреале. Кроме того, болельщики изготовили серебряную борцовку, которая будет вручена лучшему борцу турнира», — рассказал директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Михаил Пахомов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.