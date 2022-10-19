Глава Якутии освободил от должности замминистра ЖКХ

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил об отставке замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Дмитрия Шувалова. По словам Николаева, Шувалов решил уйти по собственному желанию – подробности увольнения не раскрываются.

В начале октября в Якутии также отправили в отставку замминистра транспорта Алексея Филиппова. Спустя неделю на его место был назначен Семен Коркин.

Также в начале октября был отправлен в отставку первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Семен Яковлев. Как и увольнение Филиппова, отставку Яковлева глава Якутии комментировать не стал.

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