«Мы должны окружить заботой семьи военнослужащих». В Якутии родственники мобилизованных будут персонально закреплены за муниципалитетами и министерствами

Фото: Андрей СОРОКИН

Семьи мобилизованных граждан будут персонально закреплены за муниципалитетами, министерствами и ведомствами, чтобы оказать им необходимую помощь.

Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил 19 октября в прямом эфире передачи «Прямой разговор».

– Мы должны окружить семьи наших военнослужащих заботой, чтобы ни одна не осталась без внимания. Я буду требовать, чтобы каждая семья военнослужащих была персонально закреплена за муниципалитетами, министерствами и ведомствами, чтобы наши бойцы, которые сражаются за нашу свободу чувствовали себя защищенными именно с этой точки зрения, – подчеркнул он.

Айсен Николаев отметил, что поддержка семьям военнослужащих, в том числе выплаты, должны предоставляться оперативно. Также помощь должны оказывать администрации населенных пунктов, районов и городских округов республики.

Напомним, что по указу главы Якутии членам семей мобилизованных граждан предоставляется единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей.

А также семьи мобилизованных граждан освобождены от платы за посещение детского сада детьми, детям таких семей от 6 лет до 18 лет выделяются бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря.

Студенты из таких семей могут рассчитывать на целевое бесплатное обучение в вузах и ссузах, получение повышенных стипендий. Родителям военнослужащих предоставляется бесплатное санаторно-курортное лечение.

Дети мобилизованных и добровольцев-контрактников республики независимо от социального статуса получают бесплатное питание во всех муниципальных и государственных образовательных учреждениях. Сегодня в регионе обучаются около 370 детей военнослужащих с 5 по 11 классы.

Также в соответствии с решением главы республики семьи участников военной операции и ветераны боевых действий получат субсидию в размере 150 тысяч рублей на социальную газификацию. Региональному правительству дано соответствующее поручение. Такая поддержка будет оказана вне зависимости от уровня дохода семьи.

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