В Якутске временно отключат электроснабжение из-за срочных работ на подстанции

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Масштабные работы будут проведены на подстанции «ДСК» в Якутске. В связи с этим запланировано ограничение электроснабжения части города, предупреждает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

На подстанции «ДСК» проведут техническое перевооружение и реконструкцию. Для безопасного монтажа быстродействующей дуговой защиты будет произведено ограничение электроснабжения потребителей.

19 октября под ограничение с 19:00 до 21:00 попадут дома по улицам Чернышевского, Крупской, Автодорожная, Красильникова, Кольцевая, Луговая, Покровский тракт 4 км, 5 км, Озёрная, Молодёжная, Центральная.

В четверг, 20 октября, с 10:00 до 12:00 и в воскресенье, 23 октября, с 10:00 до 12:00, а также с 12-00 до 14-00 без света временно останутся дома в селе Пригородное, по Покровскому тракту на 6-10 км, по улицам Центральная, Тепличная, Озёрная, Заречная, Новая, Совхозная, Чернышевского, Молодёжная, Ольховая, Полевая, Рубиновая, Тихая, Весенняя, Садовая, Алмазная, Проточная, Народная, Солнечная, в СОТах Ситим, Мичуринская, Шестаковка, Петуховка.

Начальник Центрального РЭС Алексей Березовский призвал с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как работы направлены на профилактику технологических нарушений и повышение качества электроснабжения.

Отмечается, что все плановые ограничения согласовываются с Ленским управлением Ростехнадзора.

С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте компании на ее официальном канале в Телеграме.

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