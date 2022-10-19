Пытаясь отогреть двигатель параплана, житель Якутска случайно поджог сторожку и лес

Мужчина начал разжигать паяльную лампу у деревянной сторожки. Это привело к крупному пожару. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Якутска решил разжечь паяльную лампу на веранде деревянной сторожки. Грубое нарушение техники безопасности привело к пожару и уничтожению чужого имущества, сообщается на сайте Якутского городского суда.

В ноябре 2020 года мужчина решил отогреть двигатель от параплана паяльной лампой. Нагревательный прибор он начал разжигать зажигалкой прямо на веранде сторожки. От паяльной лампы брызнула струя бензина прямо на стену. Пламя разрослось быстро и уничтожило деревянного строение.

Пожар распространился на земли Якутского и Маганского лесничеств. Кроме того, огонь охватил территорию и имущество частного лица. Потерпевший оценил материальный ущерб на общую сумму 1 228 900 рублей 20 копеек.

Мировой судья признал случайного поджигателя виновным по статье 168 УК РФ и оштрафовал его на 45 тысяч рублей. В пользу потерпевшего взыскана сумма материального ущерба.

Якутский городской суд оставил это решение без изменений. Суд учел частичное признание вины, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшему, а также другие обстоятельства.

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