Якутские артисты вылетели в Приморье, чтобы выступить перед мобилизованными земляками

Фото: пресс-служба Минкульта Якутии

Ранним утром 19 октября из аэропорта Якутска в Приморский край вылетела первая творческая бригада, которая выступит перед военнослужащими, сообщает пресс-центр Минкульта республики.

Поддержка земляков – это важная миссия для представителей творчества, считает министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Он напомнил, что выступления артистов перед солдатами организовывались и во времена Великой Отечественной войны.

– На сегодняшний день у нас сформировано две творческие бригады. Обе готовы выехать как в воинские части, где проходят подготовку наши ребята, так и в ДНР и ЛНР. Сегодня утром наши артисты, музыканты вылетели к нашим солдатам и их товарищам из других регионов России, чтобы организовать для них полевые концерты, встретиться, поговорить и передать весточку из дома, – отметил министр.

Он добавил, что артисты везут для военнослужащих специально для них сшитые аптечки, рюкзаки и обереги, сшитые мастерами со всей Якутии.

В составе творческой бригады 9 артистов, представляющих Саха театр, Театр эстрады, Театр танца, Театр олонхо и Филармонию Якутии. Руководит делегацией председатель Союза театральных деятелей республики, артист Саха театра Айаал Аммосов.

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