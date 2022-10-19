В Якутске продолжается уборка улиц и площадей от снега

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске работа по уборке улиц, площадей, скверов от выпавшего снега продолжается в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба окружной администрации города.

В среду, 19 октября, на уборку вышли 28 дорожных рабочих и 32 единицы техники: три автогрейдера ДЗ-98, шесть тракторов МТЗ-83, четыре бобкэта, 16 самосвалов КамАЗ, два фронтальных погрузчика и один колесный бульдозер на снежном полигоне. Всего за сутки в уборке и подсыпке щебнем улиц используется около 70 единиц спецтехники АО «Якутдорстрой».

Сегодня грейдирование проводят на улицах Можайского, Набережная, Бекетова, в переулке Бурнашова. Грейдирование обочин — на улицах Студенческая, Уустаах Избекова и в микрорайоне Птицефабрика.

Снег с прибордюрной части вывозят на Вилюйском тракте, на улицах Лермонтова, Богатырева, Кирова, на площадях Орджоникидзе и Ленина.

Также завезли песок против гололеда — 70 кубометров в Гагаринский округ и 40 кубометров в Губинский. Следующими будут Центральный, Строительный округа, микрорайон Кангалассы, село Пригородный.

Всего с 10 по 19 октября на городской полигон вывезли около 1,5 тысячи кубометров снега.

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