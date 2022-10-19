Прокуратура Якутска провела проверку в доме, где обвалившийся потолок чуть не придавил девочку

Дом, где обвалилась часть потолка. Фото: 2ГИС

Прокуратура Якутска провела проверку по сообщениям в СМИ о частичном обвале потолка в аварийном доме на Свердлова, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 4 августа в квартире многодетной семьи. В те дни в Якутске шли ливневые дожди. 12-летняя девочка лежала на своей кровати и смотрела телефон, когда вдруг услышала, что сверху начала сыпаться штукатурка.

«В итоге оно сразу же обрушилось передо мной. Я испугалась», — рассказывала она.

Это был не первый случай обрушения потолка: подобное случилось и в январе.

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что управляющая компания «Юнион» не приняла надлежащих мер по содержанию дома. Руководителю организации внесли представление, по результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений.

В доме четыре квартиры, он был признан аварийным в 2013 году. Его должны расселить до конца 2022 года. На данный момент переселили жильцов одной квартиры.

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