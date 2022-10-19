Три картины якутских режиссеров претендуют на российскую кинопремию «Золотой орел»

Фильмы якутских режиссеров претендуют на премию «Золотой орел». Фото: kino-teatr.ru, moviestart.ru.

Объявлен лонг-лист премии «Золотой орел» на сайте Национальной киноакадемии России. В рекомендательный список экспертного совета кинопремии попали фильмы якутских режиссеров Дмитрия Давыдова и Максима и Евгении Арбугаевых.

На главную номинацию «Лучший игровой фильм» выдвинута 51 картина. В их числе две киноработы Давыдова. В фильме «Молодость» он выступает не только как режиссер, но и сценарист, и продюсер.

По сюжету 40-летний Василия возвращается в родную деревню после 20 лет жизни в большом городе. Не успевший обустроить свою жизнь главный герой осознает, что его уже никто не ждет и он уже никому не нужен.

Кадр из фильма «Молодость». Фото: Кинопоиск

Другой его проект, отмеченный экспертами, – «Нелегал». Лента повествует о молодом мигранте, который приезжает из Бишкека, столицы Киргизии, в Якутск. Без документов и без хорошего знания языка он сталкивается с чередой трудностей, но преследует одну ему известную цель.

Кадр из фильма «Нелегал». Фото: Кинопоиск

В категории «Лучший неигровой фильм» на победу претендуют 31 кинопроект. В это число попала работа Максима и Евгении Арбугаевых «Выход». Брат и сестра представили документалку об учёном Максиме Чакилеве, живущем на берегу Чукотского моря учёного-отшельника.

По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист. ХХI церемония вручения премий «Золотой Орел» пройдет 27 января 2023 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

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