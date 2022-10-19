Экскаватор оставил без электричества около 3 тысяч жителей Мархи

Фото: пресс-служба администрации Якутска

В Мархе восстановили электроснабжение, прерванное строителями, которые проводили несанкционированные земляные работы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Во вторник, 18 октября в 15:02 отключилась линия 6 кВ «Большая Марха» от подстанции «Марха». Без света остались около 3000 местных жителей.

Оперативно на место происшествия выехала бригада энергетиков. Они обнаружили, что экскаватор вырыл яму для благоустройства дороги и повредил кабель. Отмечается, что работы проводились несанкционированные.

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Специалисты отключили поврежденный участок и уже в 15:50 запитали большую часть домов. В 19:11 после восстановления трансформаторной подстанции «Горка» все потребители были подключены по постоянной схеме.

«Энергетики напоминают, что в охранных зонах без согласования сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, а также повлечь экологический ущерб и стать причиной пожаров», – сообщает пресс служба пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»..

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