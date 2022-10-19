В Якутии 96 человек выздоровели от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 19 октября в Якутии зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 79 случаях.

В Якутске обнаружено 18 случаев, в Мирнинском, Абыйском, Усть-Майском, Хангаласском, Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Верхневилюйском, Кобяйском, Усть-Алданском, Верхнеколымском, Вилюйском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Сунтарском, Аллаиховском, Анабарском, Оленекском, Эвено-Бытантайском районах – от 1 до 6 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 1 491 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 609 541 тест.

Госпитализировано 15 человек, выздоровели 96 человек.

Первым компонентом привиты 686 336 человек, 95,7% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 186 958 человек, или 74,5% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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