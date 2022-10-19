Из-за метели для школьников Верхнеколымского района Якутии отменили уроки

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Верхнеколымском районе Якутии для учеников с 1 по 5 класс отменили занятия в школах из-за сильного ветра и снега, сообщет местное издание «Колымские новости».

Порывы могут достигать до 18 м/с, температура воздуха — минус -10-12 градусов.

Днем ранее Якутское УГМС предупредило о метели в колымских районах и на побережье Анабарского и Булунского районов. По прогнозам, такая же погода там будет и завтра.

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