Глава Якутии встретился с министром финансов РФ

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с главой федерального Минфина Антоном Силуановым. Стороны обсудили исполнение бюджета Якутии за минувшие 9 месяцев этого года и работу АК «Алроса», недавно выведенной из-под санкций ЕС.

«Поблагодарил Антона Германовича за сохранение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для регионов Дальнего Востока на 2023 год на уровне 2022 года. Уверен, что во взаимодействии с федеральным центром мы продолжим курс на сохранение стабильности и развития республики!», – заявил Николаев.

Глава Якутии добавил, что основными задачами Якутии, как и всех субъектов, являются сохранение рабочих мест и поддержка отдельных категорий граждан, в том числе, семей военнослужащих.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.