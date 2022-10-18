Мэр Якутска озвучил предложения для бюджета города на следующий год

Фото: мэрия Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев принял участие в публичных слушаниях о госбюджете Якутии на 2023 год и плановый период 2024-2025. глава города озвучил ряд проблемных вопросов городского развития и предложил распределить бюджет.

По словам Григорьева, власти планируют расселить в следующем году 79 деревянных аварийных многоквартирных домов – примерно в три раза больше, чем в среднем за последние годы. На снос этих зданий потребуется около 93 миллионов рублей.

Также мэр хочет заняться реконструкцией ливневой канализации – по словам Григорьева, чтобы войти в государственную программу Фонда содействия реформированию ЖКХ, городу нужно представить план в общей сложности на 188 миллионов рублей. Власти Якутска готовы выделить на это 64,3 миллиона рублей, поэтому от бюджета региона мэрии требуется еще 123,4 миллиона рублей.

«Разработка обоснования инвестиций позволит нам привлечь федеральное финансирование. Это самый дешевый и быстрый путь. Разработка проектно-сметной документации обойдется значительно дороже», – добавил мэр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.