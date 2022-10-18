Прогноз погоды в Якутске на среду, 19 октября

Фото: KP.RU

В среду, 19 октября, в Якутске все так же ожидается небольшой снег, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью -8-10°, днем -1-3°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали минус 3 градуса, северный ветер 3 м/с.

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