Водитель опрокинула машину в Якутии, в результате пострадала пенсионерка

Фото: УГИБДД по Якутии
Вечером в понедельник, 17 октября, на региональной автодороге «Умнас» возле зоопарка «Орто Дойду» автомобиль марки Toyota Allion вылетел с дороги и опрокинулся на крышу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Якутии.
ДТП произошло около 18 часов. Машина ехала из Якутска в сторону села Улах-Ан. За рулем была 43-летняя женщина, в салоне также находились 63-летняя пенсионерка на заднем сиденье и молодой человек 22 лет на переднем. На 50-м километре водитель не справилась с управлением и съехала с дороги.
Фото: УГИБДД по Якутии
В аварии пострадала только пенсионерка — у нее закрытый перелом ребер. Женщине назначили амбулаторное лечение.
В момент ДТП все трое были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель была трезва. Ее стаж вождения — 11 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.
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