В якутском селе Аппаны за три месяца построили врачебную амбулаторию

Фото: АГиП Якутии

В селе Аппаны Намского района состоялось открытие новой врачебной амбулатории, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Модульное здание воздвигли за рекордно короткий срок — чуть более трех месяцев. Старое здание было 1967 года постройки.

В новой амбулатории будут принимать терапевт и педиатр. Есть дневной стационар, смотровая, процедурная и прививочный кабинет. Она рассчитана на 40 посещений в смену.

Село Аппаны находится в пяти километрах от районного центра, население — 1492 человека.

Фото: АГиП Якутии

Отмечается, что это первый объект в районе, построенный по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В следующем году в Намцах начнут строить больницу на 50 коек.

В текущем году также введут в эксплуатацию первую очередь больничного комплекса в Вилюйске, 27 ФАПов и врачебных амбулаторий, в том числе в арктических и северных улусах: в селе Чкалов Аллаиховского, Нелемное Верхнеколымского, Андрюшкино Нижнеколымского, Сайды Верхоянского, Усть-Куйга и Хайыр Усть-Янского, Кюсюр Булунского, Томтор Оймяконского, Налимск Среднеколымского, Хайысардах Верхоянского, Кустур Эвено-Бытантайского, Сасыр Момского района.

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