Предстанет перед судом водитель, сбивший насмерть ребенка на пешеходном переходе в Якутске

Фото: ГИБДД МВД России по РС(Я)

Перед судом предстанет 47-летний житель Якутска, которого , сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В июне 2022 года пьяный мужчина сел за руль автомобиля и разогнался до большой скорости, превышающей установленные ограничения. На регулируемом пешеходном переходе он сбил ребенка на велосипеде, пересекавшего проезжую часть на зеленый сигнал светофора для пешеходов. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По данному факту следственный отдел по городу Якутску СУ СК по республике расследовал уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека).

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для.

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