На дорогах Якутска завершена укладка асфальта

Преображение улицы Маяковского в Сайсарском округе. Фото: пресс-служба администрации Якутска

Асфальтирование проезжей части улиц Якутска завершено, сообщает пресс-служба администрации столицы республики. По данным МКУ «Главстрой», в Якутске завершены основные работы на всех 27 объектах.

В прошедший уикенд подрядчик ООО «Сахатрасстрой» уложил третий слой асфальтобетонного покрытия на улице Ильменская.

Подъездные дороги к кварталу для многодетных семей в селе Хатассы протяженностью более 5 км проводится песчано-гравийной смесью.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Дорожные работы сданы по улицам Федора Попова, Авиаторов и переулку Энергетиков. Также завершен ремонт подъездной дороги к Кардиологическому диспансеру на улице Мерзлотная.

Фото: пресс-служба администрации Якутска

Дорожникам осталось закончить благоустройство улиц, в которое входят укладка тротуаров и бордюров, обустройство парковок и автобусных павильонов, съездов, ограждений и водоотводных лотков. Кроме того, необходимо установить очистные станции, на 10 объектах подключить наружное освещение, нанести разметку, расставить дорожные знаки.

Приемка ремонтных работ по 24 объектам запланирована на ноябрь.

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