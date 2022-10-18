Бюджетникам Якутии повысят заработную плату

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Работникам бюджетной сферы повысят зарплату, им сделают перерасчет заработной платы с 1 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Минтруда Якутии.

Перерасчет проведут 43,3 тысячи работникам. Это:

- педработники общего и дополнительного образования, преподаватели и педработники высшего образования, врачи, социальные работники и педработники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — на 9,2%;

- средний медицинский персонал учреждений образования и здравоохранения — на 8,2%;

- преподаватели и мастера производственного обучения среднего профессионального образования — на 7%;

- основной персонал учреждений культуры — на 3%.

На эти цели будет направлено дополнительно 1,5 миллиарда рублей.

Ведомство поставило сроки: все отраслевые нормативные правовые акты о повышении оплаты труда, на основании которых будут произведены перерасчеты, должны быть приняты не позднее 20 ноября 2022 года.

Перерасчет делается в рамках доведения заработной платы целевых категорий работников до установленных указами президента РФ 2012 года плановых значений 100% и 200% к среднему доходу от трудовой деятельности по субъекту.

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